CONTINUAN LOS OPERATIVOS DE CONTROL

La Estación de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa a la comunidad sobre los hechos policiales y operativos de control registrados recientemente en la jurisdicción:Aprehensión por desobediencia y resistencia a la autoridad. El 14 de septiembre de 2026, a las 08:45 horas, personal policial acudió a un llamado al 101 en la calle León XIII. En el lugar, se procedió a la aprehensión de Gonzalo Emanuel Gómez, quien se encontraba quebrantando una medida cautelar vigente dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca en favor de una ciudadana de 31 años. Al momento de la detención, el implicado opuso resistencia arrojando golpes de puño contra los uniformados, sin llegar a causarles lesiones. Interviene en la causa la UFIJ N° 15 del D.J.B.B.Secuestro de motovehículo con numeración adulteradaEl 13 de septiembre de 2026, durante las recorridas de prevención en la intersección de las calles José Scheffee y Fundadores de la localidad de Pueblo Santa Trinidad, el personal policial interceptó a un joven mayor de edad, a bordo de un ciclomotor Zanella RZF 200 sin patente colocada. Al solicitarle la documentación del rodado, el conductor carecía de la misma. Tras verificar los datos en el sistema, se constató que tanto el número de motor como el de chasis se encontraban suprimidos e ilegibles, por lo que se procedió al secuestro del vehículo. La Ayudantía Fiscal dispuso las diligencias de rigor sin adoptar temperamentos legales restrictivos de la libertad para con el masculino. Interviene la UFIJ N° 09 del D.J.B.B.Operativos de control vehicular e infracciones a la Ley de TránsitoAcceso a Pasman: El 12 de septiembre de 2026, se realizó un Operativo de Prevención de Ilícitos e identificación de personas a cargo de personal policial. Se labró un acta de constatación por infracción al artículo 40 inciso A de la Ley 24.449 a un ciudadano que conducía una camioneta Volkswagen Amarok sin la licencia habilitante. Se prescindió del secuestro del vehículo tras tomar el control un conductor debidamente autorizado. Interviene el Juzgado de Faltas de Coronel Suárez.Pueblo Santa Trinidad: El 12 de septiembre de 2026, en la intersección de Av. Alemanes del Volga y Juncal, se constató una infracción al artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito. Se procedió al secuestro de una motocicleta Zanella 110 c.c. conducida por un joven mayor de edad. Interviene el Juzgado de Faltas Municipal.