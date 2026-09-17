Con profunda alegría recibimos a nuestra Madre, que recorre la Arquidiócesis en preparación para la llegada del *Papa a la Argentina.*
Abramos las puertas de nuestro templo y de nuestro corazón para recibirla, rezar con ella y poner en sus manos nuestras familias, nuestra comunidad y nuestras intenciones.
*Templo abierto desde las 10:30 hs.*
Santo Rosario en distintos momentos del día.
16:00 hs. — *Santa Misa*
María nos reúne, nos acompaña y nos lleva siempre hacia Jesús.
*¡Ven a recibir a nuestra Madre!*
Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros.
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