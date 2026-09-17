OBRAS IMPORTANTES SE VAN A INAUGURARAR EN EL HOSPITAL LUCERO DEL ALBA

El intendente Ricardo Moccero recorrió el Hospital Municipal “Lucero del Alba” junto al director, doctor Francisco Cortalezzi, y la jefa administrativa Luciana Shard, para supervisar la ampliación del laboratorio y avanzar sobre nuevas mejoras previstas para el nosocomio. El intendente Ricardo Moccero recorrió el Hospital Municipal “Lucero del Alba” junto al director, doctor Francisco Cortalezzi, y la jefa administrativa Luciana Shard, para supervisar la ampliación del laboratorio y avanzar sobre nuevas mejoras previstas para el nosocomio.

La obra del nuevo laboratorio, que demandó una inversión de $17 millones, se encuentra lista para ser inaugurada en el marco del aniversario de la localidad.

Además, se proyecta la construcción de dos nuevos consultorios en el acceso al hospital y se avanzará en las gestiones para incorporar una nueva ambulancia, con el objetivo de renovar el parque automotor y seguir fortaleciendo la capacidad de atención del “Lucero del Alba”.