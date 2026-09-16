El Jefe de Gabinete Mauro Moccero, participó durante la mañana del martes 15 de septiembre de la apertura de la Instancia Distrital del Parlamento Juvenil Bonaerense 2026, acompañando a estudiantes de escuelas secundarias del distrito en una jornada de participación, intercambio y debate sobre distintas problemáticas que atraviesan a las juventudes.
De la propuesta, que se realizó en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, participaron alumnos y alumnas de las Escuelas de Educación Secundaria N° 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 12; la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1; el Parroquial San José; el Parroquial Santa María; el Instituto Estrada y FASTA.
Durante la apertura, Mauro felicitó a los estudiantes por el compromiso y la participación y destacó la importancia de generar espacios donde los jóvenes puedan expresar sus ideas, debatir y construir propuestas.
“Escucharlos, conocer lo que piensan y acompañar sus propuestas es fundamental. Desde el Municipio trabajamos para generar más oportunidades de estudio, capacitación y trabajo, para que cada joven pueda proyectar su futuro y desarrollarse en Coronel Suárez. Ustedes tienen mucho para aportar a la construcción de nuestra comunidad”, expresó el Jefe de Gabinete.
Por su parte, Naomi Culasso Bohn, estudiante de la EEST N° 1, valoró la experiencia: “Es una experiencia muy linda donde podemos trabajar en equipo, escuchar diferentes opiniones y debatir sobre temas que tienen que ver con nuestra realidad como jóvenes”.
La edición 2026 se desarrolla bajo el lema “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico-militar”, otorgando un marco especialmente significativo a estos espacios de encuentro, participación y debate democrático.
Durante la instancia distrital, los estudiantes analizaron y debatieron propuestas vinculadas a los ejes Memoria y Derechos Humanos, como temática central por los 50 años de la última dictadura cívico-militar; Salud Mental; Educación Ambiental Integral; Participación Ciudadana de las y los jóvenes; Jóvenes y Trabajo; Comunicación y Medios; Educación Sexual Integral (ESI) e Inclusión Educativa.
El Parlamento Juvenil Bonaerense constituye un espacio de participación democrática que permite a estudiantes secundarios expresar sus opiniones, debatir las problemáticas que los atraviesan y elaborar propuestas concretas para transformar su realidad. La iniciativa promueve el ejercicio de la ciudadanía, el respeto por las distintas miradas, la construcción de consensos y la búsqueda colectiva de soluciones.
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