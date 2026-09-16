Durante la apertura, Mauro felicitó a los estudiantes por el compromiso y la participación y destacó la importancia de generar espacios donde los jóvenes puedan expresar sus ideas, debatir y construir propuestas.

“Escucharlos, conocer lo que piensan y acompañar sus propuestas es fundamental. Desde el Municipio trabajamos para generar más oportunidades de estudio, capacitación y trabajo, para que cada joven pueda proyectar su futuro y desarrollarse en Coronel Suárez. Ustedes tienen mucho para aportar a la construcción de nuestra comunidad”, expresó el Jefe de Gabinete.