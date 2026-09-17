EL JUNQUERO DE VILLA LA ARCADIA PARTICIPÓ DE UN IMPORTANTE ENCUENTRO

La Escuela Primaria N.º 47 – Experiencia Educativa El Junquero, de Villa Arcadia, fue invitada a participar en un encuentro que reunió distintas propuestas para conversar sobre nuevos paradigmas y formas de pensar la educación. El 16 de septiembre, Mafu Páez participó de “Overtake Educativo: Paradigmas para Acelerar el Cambio”, organizado en la Academia Nacional de Educación, en la Ciudad de Buenos Aires. En la mesa, Rueda de Prensa: Alternativas Educativas, moderada por Dolores Bulit, compartió espacio con experiencias de educación Waldorf, educación en la naturaleza, educación en casa, enfoque Reggio Emilia, educación democrática e híbrida transnacional. Allí El Junquero presentó cómo construye una propuesta situada, anclada en el territorio, trabajando en acuerdo con los lineamientos curriculares y el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires. Entre sus singularidades, compartió el trabajo por áreas integradas, los agrupamientos flexibles y una planificación docente que se revisa cotidianamente También compartió el lugar central de la metacognición, dando a las y los estudiantes la oportunidad de pensar no solo qué hicieron, sino qué y cómo aprendieron. Compartir esta experiencia, junto a propuestas tan diversas, permitió poner en diálogo distintos modos de pensar la escuela y abrir preguntas sobre los desafíos de la educación contemporánea. Participar en este encuentro significó compartir la voz de una experiencia nacida en una comunidad del sudoeste bonaerense en un espacio nacional de intercambio. Una escuela situada en su territorio, abierta a revisar sus propias prácticas y a seguir construyendo colectivamente otras formas posibles de enseñar y aprender.