El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, continúa fortaleciendo el Servicio Alimentario Escolar (SAE) con nuevas inversiones destinadas a mejorar las condiciones de alimentación, trabajo y seguridad en las escuelas públicas bonaerenses. La política provincial alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes en toda la Provincia.