El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, continúa fortaleciendo el Servicio Alimentario Escolar (SAE) con nuevas inversiones destinadas a mejorar las condiciones de alimentación, trabajo y seguridad en las escuelas públicas bonaerenses. La política provincial alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes en toda la Provincia.
En Coronel Suárez, el Consejo Escolar, junto a la Dirección del SAE a cargo de Juan Sorrentino, realizó una segunda entrega de equipamiento para establecimientos educativos de Coronel Suárez y Huanguelén, alcanzando una inversión total de $13.182.644.
La incorporación de nuevo equipamiento permite mejorar el funcionamiento de cocinas y comedores, acompañar la tarea cotidiana de los auxiliares y garantizar mejores condiciones para la preparación y el servicio de los alimentos.
Garantizar el derecho a la alimentación también significa invertir en espacios adecuados, equipamiento seguro y mejores condiciones de trabajo para quienes todos los días sostienen el servicio en nuestras escuelas.
En un contexto económico de menor financiamiento nacional, la Provincia sostiene e incrementa la inversión en esta política alimentaria escolar.
Más inversión provincial, mejores comedores y más herramientas para cuidar a nuestros estudiantes en cada escuela del distrito.
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