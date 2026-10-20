En las últimas semanas se registraron en Coronel Suárez numerosos intentos de estafas telefónicas y digitales.
Los delincuentes suelen hacerse pasar por empresas de servicios, bancos o compañías de telefonía y ofrecen supuestos beneficios, descuentos o promociones. También pueden advertirte sobre un falso intento de robo de tu línea.
Nunca compartas códigos que recibas por SMS o WhatsApp. Esos códigos pueden permitirles acceder a tus cuentas, contactos e información personal.
Para prevenir:
No brindes claves, datos bancarios ni información personal.
No abras enlaces sospechosos.
No compartas códigos de verificación.
Ante cualquier duda, contactá directamente a la empresa por sus canales oficiales.
Activá la verificación en dos pasos.
Si ya compartiste información, comunicate de inmediato con tu banco, cambiá tus contraseñas y realizá la denuncia correspondiente.
Hablemos de estas modalidades con familiares y adultos mayores. Estar informados y desconfiar ante pedidos inusuales puede evitar una estafa.
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