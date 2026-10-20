“UNA NOCHE DE PELÍCULA”

CONCIERTO DE GALA POR EL 66° ANIVERSARIO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA CONCIERTO DE GALA POR EL 66° ANIVERSARIO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

La Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier” celebrará su 66° aniversario con un gran Concierto de Gala denominado “Una noche de película”, que contará además con la participación de músicos invitados.

Domingo 8 de noviembre

19:00 hs.

Cine Teatro Italia

Entradas enumeradas: $10.000

Reservas por WhatsApp al 2926-471311 o personalmente en Israel 360, de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 hs.

Una propuesta especial para celebrar más de seis décadas de historia de la Banda Municipal, disfrutando de una noche donde la música será la gran protagonista.

Organizan: Asociación Cooperadora EFoM y Municipalidad de Coronel Suárez.