omo antesala a la presentación del grupo La Buenaire, Lecturas en la Biblioteca invita este sábado 24 de octubre a las 19h a un nuevo encuentro bajo el formato Café Literario.
En esta oportunidad, serán los textos de Cortázar los que “inviten a leer y propondrán nuevas miradas para compartir antes de que se enfríe el café”. Mary Cruz Aliberti, una vez más, participará como invitada especial.
Por otro parte, el domingo La Buenaire se presentará con un repertorio (a lo Cortázar) muy ligado al jazz, sumando funk, rock y versiones íntegramente instrumentales. La sala de la Biblioteca será el punto de encuentro que acompañará esta propuesta cuyo flujo en su selección musical incluye piezas reconocibles reinterpretadas con un enfoque contemporáneo,
Integran el ensamble:
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Batería: Andrés Krotter
Bajo eléctrico: Federico Gaete
Guitarra eléctrica: Luciano Pereira
Saxofón tenor: Joaquín Meier
Saxofón alto: Ángel Schamberger
La cita es el domingo 25 de octubre a las 20.30h
Entradas anticipadas: 2926-464111
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