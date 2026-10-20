CAFE LITERARIO EN LA BIBLIOTECA

omo antesala a la presentación del grupo La Buenaire, Lecturas en la Biblioteca invita este sábado 24 de octubre a las 19h a un nuevo encuentro bajo el formato Café Literario. omo antesala a la presentación del grupo La Buenaire, Lecturas en la Biblioteca invita este sábado 24 de octubre a las 19h a un nuevo encuentro bajo el formato Café Literario.

En esta oportunidad, serán los textos de Cortázar los que “inviten a leer y propondrán nuevas miradas para compartir antes de que se enfríe el café”. Mary Cruz Aliberti, una vez más, participará como invitada especial.