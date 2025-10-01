Reconocimiento al accionar del ministro de Seguridad Javier Alonso y de la Policía Bonaerense

Desde la Gestión de Gobierno Municipal que encabeza el Intendente Ricardo Moccero, junto al Secretario de Gobierno y Seguridad, Gastón Duarte, queremos felicitar y reconocer públicamente el accionar del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y de la Policía Bonaerense, por el impecable operativo que permitió la detención de los imputados en el triple femicidio de Florencio Varela, desarticulando además una organización narco con ramificaciones internacionales.

👍Se trató de un operativo de alta precisión logística, planificación seria y accionar responsable, que deja en claro que el narcotráfico se combate con datos, decisión política y profesionalismo.

💪El compromiso asumido por el ministro Alonso, junto a las fuerzas de seguridad bonaerenses, prestigia la política y la tarea de la fuerza, demostrando que es posible actuar con responsabilidad, respeto y sin oportunismos políticos, priorizando la seguridad de cada bonaerense.

💯Este accionar marca un rumbo claro: el de una Provincia que enfrenta al narcotráfico con la firmeza y la seriedad que la situación exige.