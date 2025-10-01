Caminata saludable por la diabetes en Barrio Rosario

Este martes 30 de septiembre, a las 13:30, se llevó a cabo en el CAPS Barrio Rosario una caminata saludable en el marco de la campaña de concientización sobre la diabetes, con el objetivo de promover una mejor calidad de vida.

👩‍⚕️Previo a la actividad, la Licenciada Cecilia Lauman brindó una charla breve y práctica sobre alimentación y hábitos saludables, ofreciendo consejos sencillos para incorporar a la vida cotidiana.

✋La propuesta tuvo una gran convocatoria: se sumaron numerosos jóvenes y vecinos de la comunidad, que caminaron juntos compartiendo una jornada de movimiento, aprendizaje y encuentro.

😊Una experiencia enriquecedora que dejó el mensaje de la importancia de cuidarse y adoptar hábitos más saludables en la vida diaria.