Este martes 30 de septiembre, a las 13:30, se llevó a cabo en el CAPS Barrio Rosario una caminata saludable en el marco de la campaña de concientización sobre la diabetes, con el objetivo de promover una mejor calidad de vida.
👩⚕️Previo a la actividad, la Licenciada Cecilia Lauman brindó una charla breve y práctica sobre alimentación y hábitos saludables, ofreciendo consejos sencillos para incorporar a la vida cotidiana.
✋La propuesta tuvo una gran convocatoria: se sumaron numerosos jóvenes y vecinos de la comunidad, que caminaron juntos compartiendo una jornada de movimiento, aprendizaje y encuentro.
😊Una experiencia enriquecedora que dejó el mensaje de la importancia de cuidarse y adoptar hábitos más saludables en la vida diaria.
Destacados
Caminata saludable por la diabetes en Barrio Rosario
