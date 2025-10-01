DETENIDO POR PRIVAR DE LA LIBERTAD A SU PAREJA Y AGRESIONES GRAVES

En horas de la tarde del día de la fecha, se hizo presente en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Coronel Suárez una joven de 19 años, quien denunció haber permanecido privada de su libertad durante tres días junto a sus dos hijos menores, de 11 meses y 3 años de edad, en un domicilio ubicado en Av. Independencia al 700 de esta ciudad.

La denunciante relató que logró escapar del lugar y trasladar a su hija de 3 años al jardín de infantes, dando inmediato aviso a la policía. Constituido el personal en el domicilio, constató la presencia del ciudadano Maximiliano Roth (23), pareja de la denunciante, mientras que el menor de 11 meses se encontraba en una vivienda vecina con visibles lesiones.

De forma inmediata se procedió a la aprehensión del masculino y al traslado de los menores y la madre al nosocomio local, donde los profesionales médicos certificaron que la mujer presentaba hematomas en rostro, cuello y brazos; la niña de 3 años, golpes en el rostro; y el bebé de 11 meses, múltiples fracturas de cráneo y hematomas en distintas partes del cuerpo.

El detenido permanece alojado en los calabozos de esta dependencia, a disposición de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Se continúan con las diligencias de rigor.