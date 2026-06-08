La Escuela de Educación Artística N° 1 ya lleva el nombre de “Manuel Aguirre”

El Jefe de Gabinete, Mauro Moccero, junto a la directora de Educación, Anahí Barreneche, y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Andrea Acosta, participaron el pasado viernes 5 de junio del acto de imposición de nombre “Manuel Aguirre” a la Escuela de Educación Artística N° 1 de Coronel Suárez, en homenaje al reconocido artista plástico local que dejó una huella imborrable en la identidad cultural de la región.

🫶Se recorrió una muestra homenaje a Manuel Aguirre, con producciones artísticas realizadas por los alumnos que concurren a la institución.

Manuel Oscar Aguirre nació en Pehuajó en 1917, y falleció en Coronel Suárez en 2002. De origen autodidacta en gran parte, empezó a dibujar desde joven. Durante su infancia hizo bocetos en localidades cercanas como Guaminí, y mantuvo contacto con Rodolfo Brandenberg, de quien recibió orientación artística, en particular en el enfoque sobre paisajes.

🖼️Su obra se centra profundamente en el paisaje local de la región de Coronel Suárez, incluyendo arroyos, charcos, márgenes de arroyos.