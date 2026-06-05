Festival Folclórico y Gran Baile a Beneficio de Thiaguito
Sábado 6 de Junio
20:30 hs. En el Salón del Club Ferroviario Mitre de Coronel Suárez
Peñas invitadas:
Festival Folclórico y Gran Baile a Beneficio de Thiaguito
Sábado 6 de Junio
20:30 hs. En el Salón del Club Ferroviario Mitre de Coronel Suárez
Peñas invitadas:
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* Dejando Huellas
* Cruz del Sur
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* La Tranca
Artistas invitados:
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* Musiqueros de Arroyo Corto
* El Chango Paz y su Grupo
* Julio Farías y su Grupo
* Los del Sauce
* Pampa y Monte
Cierre bailable a cargo de Fabián y Silvina Díaz
Entrada General: $5.000
Mesas gratis
Sorteos durante la noche con el nro. de entrada.
Esmerado servicio de cantina
Una noche solidaria para disfrutar en familia y colaborar con Thiaguito.
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