Festival Folclórico y Gran Baile a Beneficio de Thiaguito

Festival Folclórico y Gran Baile a Beneficio de Thiaguito

Sábado 6 de Junio

20:30 hs. En el Salón del Club Ferroviario Mitre de Coronel Suárez

Peñas invitadas:

Festival Folclórico y Gran Baile a Beneficio de Thiaguito

Sábado 6 de Junio

20:30 hs. En el Salón del Club Ferroviario Mitre de Coronel Suárez

Peñas invitadas:

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* Dejando Huellas

* Cruz del Sur

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* La Tranca

Artistas invitados:

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* Musiqueros de Arroyo Corto

* El Chango Paz y su Grupo

* Julio Farías y su Grupo

* Los del Sauce

* Pampa y Monte

Cierre bailable a cargo de Fabián y Silvina Díaz

Entrada General: $5.000

Mesas gratis

Sorteos durante la noche con el nro. de entrada.

Esmerado servicio de cantina

Una noche solidaria para disfrutar en familia y colaborar con Thiaguito.