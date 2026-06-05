Este fin de semana se desarrolla la colecta anual de Cáritas

Cáritas es todo: es ayuda, es escucha, es contención y es amor en obras.

Este 6 y 7 de junio se viene la Colecta Anual de Cáritas y necesitamos de tu mano para seguir transformando realidades, acompañando a quienes más lo necesitan y construyendo oportunidades.

Sumate vos también a esta gran comunidad solidaria. ¡Cada aporte cuenta muchísimo!