Este domingo 23, organizado por las Damas Alemanas y a total beneficio del Centro de Día, se proyectará en pantalla gigante el Concierto navideño de André Rieu en el salón ubicado en Sarmiento 250.
Las entradas a un valor de cuatro mil pesos se venden directamente en boletería.
Destacados
RECITAL EN PANTALLA GIGANTE
Este domingo 23, organizado por las Damas Alemanas y a total beneficio del Centro de Día, se proyectará en pantalla gigante el Concierto navideño de André Rieu en el salón ubicado en Sarmiento 250.
Destacados
YouTube
RSS