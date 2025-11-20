“De las cartas sin sobre”: evento en la Biblioteca Popular Sarmiento, este sábado 22 de noviembre.

Una obra de teatro para quienes alguna vez tragaron lo que no podían decir.

Hay casas que se sostienen de puro hábito. Cocinas donde el silencio se vuelve espeso, habitaciones que esconden risas, peleas y secretos que nunca encuentran la puerta de salida.

Hay familias que se repiten como un eco. Hijos que heredan heridas, madres que se atrincheran tras promesas viejas, amigas que traen la intemperie bajo el brazo.

“De las cartas sin sobre” es una obra cruda, sarcástica y tiernamente feroz.

Un living, una mesa, un cenicero lleno. Un hermano que siempre tiene algo filoso para decir. Una hermana que observa todo con ojos de domingo. Una amiga que, sin querer, vuelve a encender la mecha. Y una madre que ya no sabe si rezar, gritar o cerrar la puerta.

En este espacio mínimo, cuatro voces se cruzan para reírse de lo insoportable, revolver lo que duele y seguir bailando sobre los escombros de lo que nunca se pudo nombrar.

Con humor negro, lenguaje rioplatense sin filtro y verdades que se filtran entre líneas, la obra te sienta en la mesa familiar que todos conocemos, aunque juremos que no, y te invita a quedarte hasta que ya no quede nada por tragar.