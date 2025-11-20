Se viene Suarez Pop: Un nuevo espacio para que los artistas locales brillen en el escenario.

Con el acompañamiento economico de Loteria y Casinos de la provincia de Buenos Aires, gestionada por la Jefatura de Gabinete y la coordinacion de los artistas,junto al area Joven, se viene la 1”edicion de Suarez POP, que se desarrollara el proximo sabado 29 de noviembre a partir de las 20 hs en el Mercado Municipal de las Artes. Esta primera edicion contará con la presencia de artistas locales del género Pop para que pases una noche a puro talento suarense.

🙋‍♂️🙋‍♀️Se presentará el duo Fran y Lea compuesto por Lea Braganzs y Francisca Nieves, el duo Melodias JN compuesto por Natalia Erroitzarena y Josefina Torres, el duo Kalimochas integrado por Clara Aguirre y Josefina Thomas, el artista Gariloz, nombre artistico de Gary Vazquez y los dj Mijael Monti y Bautista Graff Bohn de Familia Techno

🍕🌭🍔🍟Ademas habrá gastronomia local y emprendedores vinculadas a la propuesta.

🪇No te pierdas esta espectacular propuesta.