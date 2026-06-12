Primera promoción de Bromatología y Medio Ambiente: 16 nuevos profesionales para Coronel Suárez

En un emotivo acto realizado este jueves en CREUS, 16 estudiantes recibieron su título de la Tecnicatura Universitaria en Bromatología y Medio Ambiente, convirtiéndose en la primera promoción de esa carrera dictada a través del programa provincial Puentes, en articulación entre la Facultad Regional Trenque Lauquen de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Municipio de Coronel Suárez, a través de la dirección de Educación.

Participaron de la ceremonia el intendente Ricardo Moccero; el jefe de Gabinete, Mauro Moccero; la directora de Educación, Anahí Barreneche; la vice Decana de la UTN-FRTL, Lic. Pamela Jonas; la directora académica, Lic. Alejandra Sarmiento; y el coordinador académico de la Secretaría Académica, Planeamiento y Posgrado, Lic. Guillermo Autelli.

Durante el acto, el intendente Ricardo Moccero destacó la importancia de acercar la educación superior a los vecinos del distrito y reafirmó el compromiso de la Gestión de Gobierno con la formación de los jóvenes.

“Hace muchos años impulsamos las residencias universitarias para acompañar a quienes soñaban con irse a estudiar, pero entendimos que eso no era suficiente porque muchos chicos y chicas tampoco podían acceder de esa manera, incluso contando con becas. Por eso trabajamos para concretar este Centro Universitario y, gracias a las gestiones realizadas ante las universidades, logramos hacerlo realidad. Hoy comenzamos a ver sus frutos”, expresó.

Por su parte, la directora de Educación, Anahí Barreneche, felicitó a los graduados y resaltó el esfuerzo realizado para alcanzar este importante objetivo.

“Llegar hasta acá implicó superar desafíos personales, familiares y académicos. Este título no representa solamente una formación profesional, sino también el compromiso, la perseverancia y la dedicación que cada uno puso para cumplir esta meta”, señaló.

A su turno, Guillermo Autelli agradeció al Intendente por su permanente acompañamiento a la universidad pública, gratuita y de calidad, y destacó a Coronel Suárez como un distrito que invierte en la educación y al futuro de sus jóvenes.

“Los invito a que sean buenos profesionales porque el distrito los necesita. Necesita personas competentes y preparadas. Y recuerden siempre que tener un título no los hace mejores personas; mejores personas tenemos que ser todos los días”, afirmó.

La graduación de esta primera cohorte representa un importante avance para la educación superior en Coronel Suárez y ratifica el compromiso de la Gestión de Gobierno por seguir generando oportunidades de formación y crecimiento para sus vecinos.