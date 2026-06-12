¿Necesitas asesoramiento para habilitaciones y registros alimentarios?

Acércate a la dirección de Bromatología y busca la información que necesitas de manera segura, legal y responsable para garantizar la protección de la salud de tus consumidores.

La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Coronel Suárez informa que se encuentra disponible un servicio de asesoramiento destinado a emprendedores, elaboradores de alimentos, comerciantes e industrias alimentarias que deseen iniciar, regularizar o ampliar sus actividades dentro del marco de la normativa vigente.

El objetivo de esta iniciativa es acompañar a quienes producen alimentos, facilitando el acceso a la información necesaria para desarrollar sus actividades de manera segura, legal y responsable, garantizando la protección de la salud de los consumidores.

Entre los principales temas de asesoramiento se incluyen:

* Habilitaciones municipales para establecimientos que elaboran alimentos destinados a la venta directa al público, tales como rotiserías, panaderías, confiterías, fábricas de pastas y otros rubros alimenticios.

* Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y demás trámites necesarios para aquellos emprendimientos que elaboran alimentos destinados a la distribución y comercialización en comercios.

* Habilitación de Fábricas de Chacinados de Pequeña Escala, permitiendo la elaboración de chacinados frescos, secos, cocidos, salazones crudas y chacinados no embutidos.

* Asesoramiento integral para el Programa PUPAs (Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos), destinado a determinados alimentos de bajo riesgo bromatológico, incluyendo los requisitos, inscripción y alcances para su comercialización.

* Registro de productos alimenticios para su comercialización a nivel provincial y nacional.

* Desarrollo y adecuación de rótulos, confección de documentación técnica y cumplimiento de los requisitos establecidos por el Código Alimentario Argentino.

Acércate a la Dirección de Bromatología para recibir orientación personalizada y conocer los requisitos aplicables a cada actividad: Av. Casey y Roque Sáenz Peña. Cel: (02926) 549606. Email: puestosanitario@coronelsuarez.gob.ar

*“Trabajar dentro de la normativa es invertir en calidad, seguridad alimentaria y desarrollo productivo local”*.