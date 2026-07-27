CIERRE DE LA WOLGA WOCH EN EL POLIDEPORTIVO DE SANTA MARÍA

Este sábado 1° de agosto, en el cierre de la VOLGA WOCH, vamos a estar vendiendo Kreppel calentitos, recién hechos, ideales para disfrutar con unos mates.

✨ Cada compra es una forma de acompañar y colaborar con las actividades del Club El Progreso.

📍 Polideportivo del Club El Progreso

🕒 Desde las 15:00 hs

💲 Valor: $7000

📲 Hacé tu encargo al 2926 401427 y asegurá los tuyos.

¡Te esperamos para compartir una linda tarde y disfrutar de esta tradición!