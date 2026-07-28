La Cooperativa de los Pueblos Alemanes sigue invirtiendo en nuevas tecnologías.

Innovación que transforma nuestro servicio 👨🏻‍💻📱

En la Cooperativa Eléctrica San José seguimos invirtiendo en tecnología para brindar un servicio cada vez más eficiente, seguro y confiable.

Actualmente estamos llevando adelante la instalación de medidores inteligentes con telemedición en nuestras tres localidades y en la zona rural, un importante paso en el proceso de modernización del sistema de medición eléctrica.

Estos nuevos equipos incorporan tecnología de última generación que permite realizar lecturas remotas, optimizar la gestión del servicio y ofrecer nuevas herramientas para que cada asociado tenga un mayor control sobre su consumo eléctrico.

Entre sus principales beneficios se destacan:

✅ Lecturas remotas, más rápidas y precisas.

✅ Mayor exactitud en la medición del consumo.

✅ Detección temprana de anomalías y fallas en la red.

✅ Agilidad en las gestiones técnicas y administrativas.

✅ Mejor planificación y calidad del servicio.

✅ Acceso a una aplicación móvil, donde cada asociado podrá consultar en tiempo real su consumo de energía, visualizar el historial de uso y monitorear la tensión del suministro desde su celular.

La incorporación de esta tecnología representa un avance significativo hacia una red eléctrica más inteligente, permitiendo optimizar los recursos de la Cooperativa y brindando mayor información, transparencia y comodidad a nuestros asociados.

💡 En la Cooperativa Eléctrica San José seguimos apostando a la innovación para construir un servicio más moderno, eficiente y preparado para el futuro de nuestras comunidades.