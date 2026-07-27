Bomberos Voluntarios: 67 años de compromiso con la comunidad

El intendente Ricardo Moccero junto al Jefe de Gabinete Mauro Moccero acompañó a la familia de Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez en el acto por el 67° aniversario de la institución, destacando el crecimiento sostenido que logró gracias al esfuerzo compartido entre la comisión directiva, el cuerpo activo, los socios protectores y toda la comunidad.

🫶”El crecimiento de Bomberos es el resultado del trabajo en conjunto y el apoyo de toda la comunidad”, expresó el Jefe Comunal, al tiempo que recordó la evolución de la institución y puso en valor el compromiso de quienes, con vocación de servicio y de manera ad honorem, están siempre presentes cuando más se los necesita.

👍Durante el acto, el presidente del Consejo Directivo, Ezequiel Villanueva, anunció importantes inversiones para fortalecer el servicio, entre ellas la compra de un nuevo camión cisterna con capacidad para 20.000 litros, adquirido en Alemania, que permitirá triplicar la capacidad operativa del cuartel y llegará al país antes del verano.

💫Una jornada para reconocer a quienes, desde hace 67 años, hacen de la solidaridad, el compromiso y el trabajo en equipo un verdadero orgullo para Coronel Suárez.