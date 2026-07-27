Cultura Rodante pasó por el Mercado de las Artes con una jornada para toda la familia

El programa itinerante del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires pasó por Coronel Suárez con una propuesta recreativa para toda la familia, como forma de garantizar el acceso libre y gratuito a la cultura, especialmente durante las vacaciones de invierno, en una tarde donde no faltaron los juegos creativos y experiencias innovadoras.

La juegoteca viajera, espacios recreativos y cascos de realidad virtual, que permitieron recorrer distintos museos provinciales, despertaron el entusiasmo de niños y jóvenes, acercándolos a nuevas formas de descubrir y vivir la cultura.

La jornada volvió a poner en valor el trabajo conjunto entre la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Coronel Suárez para acercar propuestas culturales de calidad, promoviendo el encuentro, el acceso igualitario a la cultura y el disfrute compartido de las familias suarenses.