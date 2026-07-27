Visitas guiadas gratuitas • Especial vacaciones de invierno
Sumate a este recorrido turístico y volvé a enamorarte de la ciudad.
FECHAS Y HORARIOS
Miércoles 29 de Julio — 16:00 hs
Domingo 2 de Agosto — 11:00 hs
Punto de encuentro: Estación del Ferrocarril
Duración: Entre 1:30 hs y 2 hs
(Pedimos puntualidad: llegar 10 minutos antes)
Para una mejor organización inscribire en el link: https://forms.gle/KTqMe2mBEmFemKB76
¡Traé tu equipo de mate o café para compartir el paseo!
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Visitas guiadas gratuitas • Especial vacaciones de invierno
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