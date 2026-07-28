Llega la 1° edición de Suárez Folklore

Música en vivo, danza, cantina y gran baile popular. La identidad, la música y las tradiciones tendrán su gran encuentro con la 1°edición de Suárez Folklore, una propuesta que invita a disfrutar de una noche pensada para celebrar la cultura popular y el talento de nuestros artistas.

📆El sábado 1 de agosto, desde las 19:00 horas, en una jornada donde el folclore será el gran protagonista. Sobre el escenario se presentarán las agrupaciones: Dejando Huellas y La Tranca, Folquímica, StromanGonella + Luz, Matías Aliberti, Los Hermanos Gómez, Grupo Del Sauce y Camila Scialabba, junto a escuelas de danzas folklóricas que le pondrán movimiento, color y tradición a esta primera edición.

🍝🍟Además, habrá servicio de cantina para acompañar la velada y, como broche de oro, la noche cerrará a puro baile y cumbia para que todos puedan seguir disfrutando.

✨Suárez Folklore nace para convertirse en un espacio de encuentro, donde la cultura, las tradiciones y el talento local se unen para fortalecer nuestra identidad.

¡Te esperamos para ser parte de esta primera edición y vivir una noche inolvidable!