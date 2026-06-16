Más de 60 personas participaron de la presentación de la novela “Una verdad en silencio”

La Sala Bicentenario del Mercado Municipal de las Artes se vio colmada de público durante la presentación de “Una verdad en silencio”, la cuarta novela de la escritora suarense María Cristina Adassus.

➡️Más de 60 personas acompañaron a la autora en una emotiva velada que contó con la participación de Flavia Peralta y de los artistas invitados Silvina Díaz, Alejandra Zeki, Gustavo Lang y Juan Carlos Vega, quienes enriquecieron la presentación con sus intervenciones artísticas.

🎗️En representación del Municipio, el director de Gestión Cultural, Marcelo Castorina, hizo entrega de la Declaración de Interés Municipal del evento y destacó la trayectoria literaria de María Cristina Adassus, valorando su aporte permanente a la cultura local.

😊La actividad se desarrolló en un clima de gran calidez y participación, reafirmando el interés de la comunidad por las propuestas culturales y literarias de autores de nuestro distrito.