Presentación del libro “Otro día igual al resto” de Silvia Frank

Invitación abierta para que toda la comunidad pueda compartir junto a la autora la experiencia literaria de su libro. Viernes 3 de octubre a las 19:30, en la Sala Bicentenario del Mercado de las Artes. Un encuentro con la literatura que interpela, conmueve y nos recuerda que lo pequeño también es infinito.

➡️Las tragedias cotidianas, hechas de soledades, venganzas, insectos y silencios, encuentran en la pluma de Silvia Frank una intensidad única. La escritora, nacida en Pueblo San José, recorre en su primer libro de cuentos lo extraordinario que habita en lo común, desplegando lo fantástico como un espejo íntimo de nuestras vidas.

📒En “Otro día igual al resto”, los personajes vacilan, dudan, buscan en el lector un cómplice y nos invitan a descubrir la hondura de lo humano. Frank se inscribe en la tradición del cuento rioplatense con una voz propia, capaz de iluminar lo frágil y lo pequeño: insectos, silencios, detalles que se vuelven universales. Con una lupa narrativa, nos muestra la tensión entre lo efímero y el poder, entre la vulnerabilidad y la fuerza.

🧑La autora, que ya nos conmovió con sus poemarios Amarillo (2020), Corazones rojos (2022) y El sonido de los grises (2024), entrega en este nuevo libro un conjunto de relatos que trascienden la monotonía para convertirse en presagio y revelación.