BUSQUEDA LABORAL

La Subsecretaria de Desarrollo Social se encuentra en la búsqueda de psicologo/a para cubrir el puesto de psicólogo institucional en el hogar abrigo de niños, niñas y adolescentes.

👉Interesados mandar cv al mail hogarabrigoyguarda@hotmail.com o comunicarse al telefono📞 424598