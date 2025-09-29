Impresionante convocatoria de la Biergarten especial Primavera

Una jornada a pleno sol y disfrute para toda la familia, que desde el mediodía copó el predio del Paseo del Riel para disfrutar de las diferentes opciones gastronómicas de la Biergarten y las nuevas instalaciones de mesas y bancos brindados por la Gestion de Gobierno Municipal que planifica un paseo gastronómico en el Paseo del Riel.

🎪🍔🍺Hubo música con artistas locales, emprendedores locales, gastronómicos y cerveceros, inflables; una nueva edición donde privados junto al municipio llevan adelante una movida cultural y gastronómica para toda la familia.

🙂🎶Porque pensar en eventos culturales con artistas locales que la rompieron ante un Paseo del Riel desbordado hasta cerca de medianoche y gastronómicos donde nuestros artistas presenten su talento, gastronómicos e instituciones trabajen y cerveceros vendas sus productos y sobre todo la población disfrute de eventos totalmente gratis.