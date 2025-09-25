Plazas más lindas

Un grupo de trabajadoras de la secretaría de Servicios Públicos, lleva adelante tareas de mantenimiento, barrido y pintura en distintos espacios de la ciudad cabecera.

🌿En los últimos días, trabajaron en los juegos de la plaza Domingo Moccero del barrio Villa Belgrano, la plaza Lainez y la plaza Tambor de Tacuarí.

😊Con compromiso y entusiasmo, realizan una tarea fundamental para que las familias y los vecinos puedan disfrutar de plazas más lindas y cuidadas.