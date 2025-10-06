PESE AL MAL TIEMPO, SANTA TRINIDAD FESTEJÓ SU KERB

Con la autorización correspondiente al Intendente Interino Mauro Moccero y al delegado de Santa Trinidad Guillermo Appelhanz,para dar inicio al desfile por parte de Julio Uruñuela integrante de la subcomisión de Bochas de Club San Martín, comenzó el tradicional desfile de la Kerb.

Abrió el paso, la Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier”, que marcó el ritmo festivo de la jornada. Luego se sumaron las escuelas y jardines de la comunidad, el querido Club San Martín, los jóvenes del Programa Envión, el destacamento de Policía, los Bomberos Voluntarios, y diversas instituciones de la comunidad y los pueblos alemanes vecinos, entre otros.

Todos fueron cálidamente aplaudidos por los vecinos y vecinas que, pese a la amenaza de lluvia, se acercaron para acompañar este emotivo desfile y disfrutar de las actividades programadas en el marco de la fiesta patronal.