CONTINÚAN LOS CONTROLES POLICIALES: DOS DETENIDAS POR RIÑA EN LA VÍA PÚBLICA

En el marco de los operativos de control vehicular, identificación de personas y patrullajes preventivos dispuestos por esta Jefatura de Policía, y con el objetivo de prevenir infracciones, fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el orden público, se llevaron a cabo diversas intervenciones en jurisdicciones de Comisaría 1ra Coronel Suárez y Comisaría 3ra San José.

Como resultado de dichas tareas preventivas, se informan las siguientes actuaciones e infracciones labradas, con la correspondiente intervención de las autoridades judiciales y de faltas competentes:

*COMISARÍA 1ra CORONEL SUÁREZ*

En Av. San Martín y Grandes Bourg, se infraccionó al conductor de vehículo marca Volkswagen Polo, por infracción a los Art. 48 Inc. A y 68 de la Ley 24.449, procediendo al secuestro. Interviene Juzgado de Faltas local.

En calle Alem y Sixto Rodríguez, se realizó acta de infracción y se procedió al secuestro de motocicleta Zanella 110cc, por infracción al Art. 40 Inc. A de la Ley 24.449. Interviene Juzgado de Faltas local.

Por confrontación en local bailable “Eclipse”, personal policial procede a la aprehensión de L. M. VÁZQUEZ (21, residente) y B. S. VÁZQUEZ (23, residente), quienes al momento del arribo del móvil policial se encontraban propinando golpes a otra femenina.

Examinada la víctima en el Hospital Municipal, presenta lesiones de Caracter Leves.

Aprehendidas a disposición de la UFIJ N°15, Departamento Judicial Bahía Blanca.

Se infraccionó motovehículo Zanella Nene Diré 50cc, sin dominio colocado, conducido por un menor de edad por infracción a los Art. 40 Inc. A, B, C y D de la Ley 24.449, procediéndose al secuestro. Interviene Juzgado de Faltas local.

En Av. Uriburu y Belgrano, se infraccionó motovehículo Brava Nevada 110cc, por infracción a los Art. 40 Inc. A, B, C y Art. 68 de la Ley 24.449, procediéndose al secuestro. Interviene Juzgado de Faltas local.

—

*COMISARÍA 3ra SAN JOSÉ*

En Ruta 67 y 85, Pueblo Santa Trinidad, se infraccionó a conductor de una Renault Kango, por falta de seguro obligatorio y con licencia no habilitante, procediéndose al secuestro del rodado. Interviene Juzgado de Faltas Municipal de Coronel Suárez.

Se infraccionó a conductora de vehículo, quien arrojó resultado positivo 1,34 g/l de alcohol en sangre (Art. 48 Inc. A de la Ley 24.449) mientras conducía un Peugeot 306.

La conducción continuó a cargo de otra persona quien registró resultado negativo en el test de alcoholemia.

Se procedió a la retención de la licencia de conducir de la infractora. Interviene Juzgado de Faltas Municipal de Coronel Suárez.