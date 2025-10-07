Cura Malal tiene su nuevo playón deportivo: un sueño hecho realidad

Las gestiones continúan, los proyectos avanzan y los sueños se concretan, más allá de cualquier proceso eleccionario. Porque cuando hay compromiso y amor por el distrito, las obras no se detienen.

👤En una jornada colmada de alegría, el Intendente Interino Mauro Moccero inauguró un playón deportivo en Cura Malal, una obra que nació del proyecto presentado por los jóvenes del programa Envión dentro del programa provincial Decisión Niñez en el año 2024, y que hoy se convierte en un espacio de encuentro, juego y comunidad.

👥Acompañaron el acto el delegado municipal Diego Balzi, la directora de la Escuela Primaria N°6 Marisa Valle, la directora del programa Envión Ana Garipe, la directora de Educación Anahí Barreneche, la Inspectora de Educación Física Andrea Acosta, consejeros escolares y toda la comunidad educativa.

🥰Entre abrazos, risas y pelotas rodando por el nuevo espacio, los alumnos de Cura Malal disfrutaron por primera vez su propio espacio deportivo, frente a la Escuela Primaria N°6.

💬 “Este playón fue una iniciativa de todos ustedes —expresó emocionada la directora Marisa Valle— porque pedían un lugar para jugar, y gracias al acompañamiento del Intendente y al trabajo en equipo, hoy ese sueño se hizo realidad”.

👍Por su parte, Mauro Moccero agradeció a las áreas de Obras y Servicios Públicos, al delegado municipal y a toda la comunidad educativa por su compromiso.

🗣️“Estar inaugurando este playón es un orgullo enorme. Lo más importante es que las obras continúan fuera de un acto eleccionario. A nosotros nos mueve mejorarle la vida a nuestros vecinos, sobre todo a las localidades más alejadas de la ciudad cabecera. Este espacio lo merecen, porque ustedes lo soñaron y lo hicieron posible”.

🏐🏀Además, el Intendente anunció la entrega de una red de vóley y arcos de básquet para completar el equipamiento del lugar, y compartió una gran noticia: gracias a gestiones ante la Asociación Cristiana de Jóvenes, los alumnos del nivel primario viajarán a Monte Hermoso, con hospedaje gratuito en Yncamar, para disfrutar del mar, para algunos, por primera vez.

🤗La emoción fue total: abrazos, lágrimas y alegría colectiva en una comunidad que crece, sueña y trabaja unida.

💯Así es Cura Malal: un pueblo chico con un corazón gigante.”