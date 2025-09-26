Nuevo horario de atención del puesto de Bromatología

Con el objetivo de asegurar la elaboración, distribución y expendio de alimentos inocuos en nuestra ciudad, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Coronel Suarez, a través de la Dirección de Bromatología, comunica que se extiende el horario de atención de lunes a viernes de 6:00hs a 19:00hs.

🧍‍♂️A los Sres. fabricantes/proveedores/abastecedores/distribuidores se comunica que todas las sustancias alimenticias que sean comercializadas o no en el distrito estarán sujetos a la inspección o re inspección bromatológica, para lo que previo a la entrega de las mismas deberán ingresar por Bromatología para su respectivo control sanitario.

📝Y a todas aquellas personas interesadas en explotar un negocio del rubro alimenticio, que antes de comenzar con dicha actividad, se asesoren sobre las condiciones edilicias, del personal y de los productos alimenticios, a fin de evitar demoras e inconvenientes a la hora de la formalizar su trámite de habilitación comercial.

🔹Por mayor información, comunicarse al teléfono 📞2926-424695 o dirigirse personalmente a la Dirección de Bromatología, ubicada en Avenida Casey y Roque Sáenz Peña.