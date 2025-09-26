FIRMA DIGITAL REMOTA

La Dirección de Comunicaciones de la Municipalidad de Coronel Suárez informa que la oficina de FIRMA DIGITAL REMOTA no funcionará del 1 al 13 de Octubre.

✅ Todos los vecinos del distrito y la región que necesiten tramitar su Firma Digital Remota pueden hacerlo de manera gratuita.

📞 Consultas: De lunes a viernes, de 7:00 a 13:00hs al 2926-429224