Nueva semana de competencia en los Juegos Bonaerenses Juveniles 2025

Esta semana se disputaron las disciplinas Beach Vóley y Handball Playa, con gran participación de jóvenes de todo el distrito.

👏 ¡Felicitaciones a quienes lograron su clasificación a la Etapa Regional!

🔹 Handball Beach

✅ Sub 18 Masculino – Huanguelén. 👤 Entrenador: Godoy

✅ Sub 18 Femenino. 👤 Entrenadora: Ferraro

✅ Sub 16 Femenino. 👤 Entrenadora: Matitti

✅ Sub 14 Femenino. 👤 Entrenadora: Chávez

🔹 Beach Vóley – Masculino

✅ Sub 18. 👤 Entrenador: Lang Díaz

✅ Sub 16. 👤 Entrenador: Morris Casquero

✅ Sub 14. 👤 Entrenador: Andersch Morris

🔹 Beach Vóley – Femenino

✅ Sub 18. 👤 Entrenadores: Frank / Anrique

✅ Sub 16. 👤 Entrenadores: Ordóñez / Steffen

✅ Sub 14. 👤 Entrenadores: Steffen / Herlein

La semana que viene continúa la competencia el miércoles 25 de junio, para las disciplinas: tenis de mesa y tenis de mesa PCD en el polideportivo municipal cerrado y Pádel en El Triunfo.

En tanto que el viernes 29 se desarrollará fútbol PCD.