NUEVA FECHA

Vení a conocer la nueva propuesta de conectividad de la ciudad

El encuentro informativo de Humming Airways fue reprogramado debido a la realización de Expoagro, para facilitar la participación de todos los interesados.

Estamos a un paso de transformar la forma de viajar. Vení a conocer los avances de Humming Airways y cómo vamos a unir Suárez con Aeroparque en tiempo récord.

Anotate para conocer todos los detalles:

✅ Vuelos: Lunes y viernes (tarde/noche) en ambos sentidos. ¡Ideal para optimizar tu semana o escaparte el finde!

✅ Asegurá tu lugar: Accedé a los últimos cupos de preventa con beneficios exclusivos para familias, viajeros frecuentes y quienes viajan ocasionalmente.

¡No te quedes afuera!

👉 Anotate acá para asistir:

https://forms.gle/yqxEpbW3VHnhn6TQA