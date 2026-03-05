San Patricio llega a Coronel Suárez: birra, música y fiesta verde en el Paseo del Riel

Este sábado 14 y domingo 15 de marzo, el Paseo del Riel vivirá una edición especial de la Biergarten con mucho color, música y cerveza artesanal reviviendo el espíritu de San Patricio. 🍻

👉Organizada por el grupo de Suarveceros junto a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, la fiesta trae por primera vez a la ciudad el tradicional festejo irlandés que cada 17 de marzo tiñe de verde a Irlanda y a gran parte del mundo para homenajear a San Patricio, patrono de la isla.

📍Y en Coronel Suárez no nos quedamos afuera: la Biergarten se suma a esta celebración internacional con un gran festival de música, cerveza y cultura celta.

🎶 Sobre el escenario habrá artistas locales y regionales:

🎵Triskel Fusion Celta, banda de Bahía Blanca con más de 12 años de trayectoria dedicada a la música de las naciones celtas.

🎵Crazy Helpers, grupo local que rendirá homenaje a los sonidos irlandeses.

🎵Plug In, con todo el rock local.

🎵|La Bulldozer Blues Band, desde Sierra de la Ventana, recién llegada de presentarse en el Cosquín Rock.

🎵Y para cerrar bien arriba: Fondo Blanco Cumbia y Los Socios del Desconcierto con cumbia y cachengue.

🍔 Además, el predio contará con patio gastronómico, feria de artesanos y emprendedores, productos temáticos y las mejores cervezas artesanales locales de:

🍺Marche Otra

🍺Don Fish Craft Beer

🍺Der Lachs Bier

Una fiesta para compartir con amigos, disfrutar de la música y brindar juntos en una Biergarten que promete ser inolvidable.

🍻 Prepará algo verde… y venite al Paseo del Riel.

¡San Patricio se festeja en Coronel Suárez!