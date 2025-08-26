Niños de Cura Malal ganaron financiamiento para mejorar la Unidad Sanitaria

Bajo el lema “Una vacuna de colores”, alumnos de la Escuela Primaria Nº 6 de Cura Malal, que participan del Programa Envión, se lucieron en la instancia regional de Decisión Niñez 2025 realizada en Bahía Blanca, donde obtuvieron un financiamiento de 1.200.000 pesos destinado a pintar la Unidad Sanitaria de la localidad.

☺️El proyecto refleja el compromiso y la mirada solidaria de los chicos y jóvenes de Cura Malal, quienes eligieron destinar los fondos a mejorar un espacio de salud fundamental para toda la comunidad.

✍️La iniciativa es un claro ejemplo de cómo la participación infantil y juvenil fortalece la vida comunitaria, fomenta la ciudadanía activa y potencia el sentido de pertenencia.

👍A su vez, marca la presencia del Estado con políticas públicas pensadas para garantizar derechos y fomentar la participación de las infancias y juventudes, asegurando que sus voces sean escuchadas y sus propuestas tengan impacto real en la vida de la comunidad.