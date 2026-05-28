Este sábado 30 y domingo 31 de mayo te esperamos en el Mercado de las Artes para disfrutar de una gran feria organizada por el Grupo de Apoyo de la Comparsa de Personas Mayores.
🕙 De 10:00 a 20:00hs
🃏 Mesas de juegos: burako y cartas
☕ Servicio de cantina con tortas kreppel, café y chocolate caliente
🥳Un hermoso espacio para compartir, encontrarse y colaborar con nuestros adultos mayores.
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Llega la Feria Americana del Grupo de Apoyo a la Comparsa de Personas Mayores
Este sábado 30 y domingo 31 de mayo te esperamos en el Mercado de las Artes para disfrutar de una gran feria organizada por el Grupo de Apoyo de la Comparsa de Personas Mayores.
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