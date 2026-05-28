Llega la Feria Americana del Grupo de Apoyo a la Comparsa de Personas Mayores

Este sábado 30 y domingo 31 de mayo te esperamos en el Mercado de las Artes para disfrutar de una gran feria organizada por el Grupo de Apoyo de la Comparsa de Personas Mayores.

🕙 De 10:00 a 20:00hs

🃏 Mesas de juegos: burako y cartas

☕ Servicio de cantina con tortas kreppel, café y chocolate caliente

🥳Un hermoso espacio para compartir, encontrarse y colaborar con nuestros adultos mayores.