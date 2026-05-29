El Sensei Pablo Amoroso representará al Centro Deportivo Sarmiento

La Escuela de Karate del Centro Deportivo Sarmiento sumará un hito histórico a su trayectoria. Su referente e instructor, el Sensei Pablo Amoroso, viajará a los Estados Unidos para participar del 57th Annual ISKF Master Camp, el evento internacional más importante de la International Shotokan Karate Federation.

El prestigioso encuentro se desarrollará del 12 al 19 de junio en Green Lane, Pensilvania. Bajo el lema “Shoshin Ni Kaeru” (Volver al principio), el campamento anual reúne a los máximos exponentes mundiales de la disciplina. En esta edición, las jornadas estarán guiadas de forma directa por el Shihan Hiroyoshi Okazaki, transmitiendo los valores, la sabiduría y el espíritu de los grandes maestros del Karate Shotokan.

Durante una semana intensiva de entrenamiento y camaradería internacional (“One week. One spirit. One family”), el Sensei Amoroso accederá a capacitaciones técnicas de primer nivel y mesas de examen internacionales. Esto posiciona a la escuela verdirroja en el mapa global de la ISKF.

“Es una oportunidad única para seguir aprendiendo de las máximas autoridades mundiales y volcar luego todo ese conocimiento en nuestros alumnos del club”, destacaron desde la subcomisión de la disciplina, expresando un profundo orgullo por esta representación suarense en el exterior.

Desde la Comisión Directiva del Centro Deportivo Sarmiento felicitan al Sensei Pablo Amoroso por este enorme paso en su carrera y le desean el mayor de los éxitos en esta experiencia que enaltece el prestigio deportivo de toda la ciudad de Coronel Suárez.