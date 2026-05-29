Más de 21 millones de pesos para fortalecer instituciones educativas y comunitarias del distrito

Acompañamos y apoyamos especialmente el enorme trabajo que realizan las cooperadoras de las instituciones educativas, vecinos que trabajan ad honorem con compromiso y dedicación por cada escuela del distrito”, destacó el Jefe de Gabinete Mauro Moccero durante la entrega de aportes económicos realizada junto a la directora de Educación, Anahí Barreneche.

Además, remarcó que “nuestro objetivo es llegar, con estos aportes económicos, a todas las instituciones educativas, fortaleciendo proyectos, mejorando espacios y generando más oportunidades para estudiantes y docentes”.

Los más de 21 millones de pesos entregados permitirán avanzar en importantes mejoras, como la colocación del piso en el SUM de la escuela rural El Relincho, reformas en baños y veredas de la Escuela Especial, arreglos de calderas y la compra de material didáctico, deportivo y demás inversiones para distintas instituciones como la Secundaria N° 8, el CEC N° 801 y el Voluntariado del Hospital Municipal.