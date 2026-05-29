La Mesa Local Intersectorial de Género y Diversidad de Coronel Suárez, invita a toda la comunidad a participar de Ni Una Menos – Miradas y Encuentro, a desarrollarse el 3 de junio a las 19 hs en el Mercado de las Artes.
💜Se realizará un recorrido visual, recuperando imágenes, historias y experiencias.
🫶Se compartirán reflexiones, relatos y propuestas.
📌El cierre será a través de un ritual como símbolo de transformación.
🙌Decir Ni Una Menos es trabajar corresponsablemente
Destacados
“NI UNA MENOS”
La Mesa Local Intersectorial de Género y Diversidad de Coronel Suárez, invita a toda la comunidad a participar de Ni Una Menos – Miradas y Encuentro, a desarrollarse el 3 de junio a las 19 hs en el Mercado de las Artes.
Destacados
YouTube
RSS