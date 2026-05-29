Y seguimos pedaleando por el distrito, disfrutando de una nueva jornada al aire libre, esta vez con destina a: Santa María, nuestro Pueblo Turístico, un lugar único donde se mantienen vivas las tradiciones, la cultura y la arquitectura de los Alemanes del Volga. 🇩🇪✨
¡Una experiencia para compartir, pedalear y disfrutar en grupo!
📅 Domingo 7 de junio
📍 Punto de encuentro: Playón del ferrocarril
⏰ Convocatoria: 10:30 hs
🚴 Salida puntual: 11:00 hs
🕒 Regreso grupal previsto: 14:15 hs
🍴 También podés reservar tu menú:
Almuerzo en el Centro Cultural “Héctor Schwerdt” de Santa María
Sándwich de bondiola desmechada + gaseosa por $15.000
💳 Alias para reserva: 2026turismo
(Jonatan Maier)
📲 Enviar comprobante al 2926 40-3296
📝 Inscribite a través del formulario web: https://bit.ly/bicicleteadasantamaria o personalmente en Freddy Bicis (Av. Casey 1386).
🎶🍂 ¡Sumate a vivir una jornada diferente!
¡Bicicleteada a Santa María!
Y seguimos pedaleando por el distrito, disfrutando de una nueva jornada al aire libre, esta vez con destina a: Santa María, nuestro Pueblo Turístico, un lugar único donde se mantienen vivas las tradiciones, la cultura y la arquitectura de los Alemanes del Volga. 🇩🇪✨
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