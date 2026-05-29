¡Bicicleteada a Santa María!

Y seguimos pedaleando por el distrito, disfrutando de una nueva jornada al aire libre, esta vez con destina a: Santa María, nuestro Pueblo Turístico, un lugar único donde se mantienen vivas las tradiciones, la cultura y la arquitectura de los Alemanes del Volga. 🇩🇪✨

¡Una experiencia para compartir, pedalear y disfrutar en grupo!

📅 Domingo 7 de junio

📍 Punto de encuentro: Playón del ferrocarril

⏰ Convocatoria: 10:30 hs

🚴 Salida puntual: 11:00 hs

🕒 Regreso grupal previsto: 14:15 hs

🍴 También podés reservar tu menú:

Almuerzo en el Centro Cultural “Héctor Schwerdt” de Santa María

Sándwich de bondiola desmechada + gaseosa por $15.000

💳 Alias para reserva: 2026turismo

(Jonatan Maier)

📲 Enviar comprobante al 2926 40-3296

📝 Inscribite a través del formulario web: https://bit.ly/bicicleteadasantamaria o personalmente en Freddy Bicis (Av. Casey 1386).

🎶🍂 ¡Sumate a vivir una jornada diferente!