DÍA DEL INMIGRANTE ITALIANO

Desde la Asociación Italiana y como cada año, celebramos el 2 de Junio la Festa Della Repubblica Italiana, fecha en la que el pueblo italiano decidió por voto popular, pasar de la monarquía a la República.

El 3 de Junio celebramos el Día del Inmigrante Italiano, en homenaje a nuestros abuelos y bisabuelos que vinieron desde Italia. Y en honor a Manuel Belgrano, hijo de inmigrantes italianos, en el día de su natalicio.

Este año en honor a la fecha mencionada, vamos a estar pasando en nuestro Cine la película “Nuovo Mondo”, el Jueves 4 de Junio a las 20 hs, con entrada libre y gratuita.

Los esperamos a todos!