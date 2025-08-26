Jornada gratuita de vacunación

El viernes 29 de agosto, de 9 a 12:30, se llevará a cabo una nueva jornada de vacunación en el playón de la Cooperativa Obrera de la Avenida San Martín.

Se aplicarán las siguientes vacunas:

💉 Antigripal

💉 Antitetánica

💉 Hepatitis B

💉 Covid-19

La actividad es organizada por el CAPS de Barrio San Martín y está destinada a toda la comunidad.

👉 ¡Acercate y completá tu calendario de vacunación!