El viernes 29 de agosto, de 9 a 12:30, se llevará a cabo una nueva jornada de vacunación en el playón de la Cooperativa Obrera de la Avenida San Martín.
Se aplicarán las siguientes vacunas:
💉 Antigripal
💉 Antitetánica
💉 Hepatitis B
💉 Covid-19
La actividad es organizada por el CAPS de Barrio San Martín y está destinada a toda la comunidad.
👉 ¡Acercate y completá tu calendario de vacunación!
