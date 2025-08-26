Aviso de corte de tránsito

La Secretaría de Obras Públicas informa a la comunidad que, hasta el jueves 28 de agosto inclusive, permanecerá interrumpido el tránsito en Av. Sixto Rodríguez, entre Rivadavia y Lavalle (mano hacia Deportivo Sarmiento), debido a tareas de mantenimiento en la red de agua corriente.

Se solicita circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona.