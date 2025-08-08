Moccero impulsa la pavimentación del acceso a Santa Trinidad y mejoras viales en todo el distrito

En encuentro de trabajo mantenida en Vialidad Provincial, el Intendente Ricardo Moccero, junto al secretario de Obras Públicas Ingeniero Mario Abelardo y la directora de Obras Públicas, ingeniera Iliana Ollsen, se reunió con el Administrador de Vialidad de la Provincia, Roberto Nicolás Caggiano, con el objetivo de impulsar proyectos clave para mejorar la infraestructura vial del distrito.

📝Durante el encuentro, se presentó el anteproyecto elaborado por el Ejecutivo Municipal para la pavimentación de la calle Juncal, en el tramo que une Alemana del Volga con la Ruta Provincial N° 85, mejorando el acceso a la localidad de Santa Trinidad. La obra contempla 1.700 metros de pavimento con una calzada de 8 metros de ancho, sectores con cordón cuneta, iluminación LED en toda su traza y la construcción de una dársena de acceso, lo que permitirá una circulación más segura y ordenada.

🚧Además, se gestionó el aporte de material fresado proveniente de la obra de repavimentación de la Ruta 76, que será utilizado para el mantenimiento y mejora de calles tanto en la ciudad cabecera como en las localidades del distrito.

💡Como propuesta complementaria, el Intendente Moccero planteó la necesidad de reemplazar las luminarias por equipos LED en todas las rotondas y accesos provinciales, una iniciativa que apunta a mejorar la seguridad vial y el ahorro energético.

🗣️“Valoramos el compromiso de Vialidad Provincial y la predisposición al trabajo conjunto para concretar obras que mejoran la calidad de vida de vecinos y vecinas”, remarcó el Intendente Ricardo Moccero.