Se informa a los Monotributistas Sociales adheridos a la Ley ALAS que deben acercarse personalmente a las oficinas de OMIC-ubicadas en Alsina 150-, para renovar el trámite.
👉Días y horarios de atención:
🔸De lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas.
📝Documentación a presentar:
🔺Fotocopia de DNI
🔺Fotocopia del pago del mes en curso
🔺Fotocopia del pago de un servicio
Destacados
INFORMACIÓN PARA MONOTRIBUTISTAS SOCIALES
Se informa a los Monotributistas Sociales adheridos a la Ley ALAS que deben acercarse personalmente a las oficinas de OMIC-ubicadas en Alsina 150-, para renovar el trámite.
Destacados
YouTube
RSS